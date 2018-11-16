Aziz Kocaoğlu’ndan İYİ Parti’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İYİ Parti’yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile İYİ Parti Genel Başkanı’nın ikili görüşmesi, yerel seçimde ittifak söylemlerini gündeme getirmişti. Görüşmenin ayrıntılarında ise her iki liderin işbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ankara’da Genel Başkanların zirvesi yapılırken, büyükşehir adayı belirlenmeyen İzmir’de de yeniden aday olmamakla birlikte CHP için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, İYİ Parti’yi ziyaret etti.

TABANDA DA İTTİFAK MI YAPILIYOR?

Yeniden aday olmayacağını 1 Ekim’de açıklayan ancak CHP için gönülden çalışmaya devam edeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bu ziyareti, genel başkanlar ziyaretinin hemen ardından gerçekleştirmesi dikkat çekti. İkili görüşmenin yapıldığı ziyarette yerel seçimlere ilişkin konuların da konuşulduğu belirtiliyor. Kocaoğlu’nun ziyareti tabanda da ittifak konusunda hamleler yapıldığı yorumlarına neden oldu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ı makamında ziyareti hakkında Kocaoğlu, 40 yıllık tanışıklıklarının olduğunu ve Kırkpınar ile uzun yıllar aynı sektörde ticaret yaptıklarını söylemişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz hafta da MHP İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etmişti.

TRT