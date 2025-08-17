Kocaözü Mahallesi’nde Sinema Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde insanlar açık hava sinema etkinliğinde buluştu. Hekimhan Kaymakamlığı ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin öncülüğünde, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, sinemaseverler için özel bir beyaz perde kurdu. Etkinlikte, ikram edilen içecek ve yiyeceklerle birlikte vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ PEKİŞTİRİYOR

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, yaptığı açıklamada, yaz aylarında halk ile bir araya gelme çabası içinde olduklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin önemine değinen Doğan, “Çocuklar, gençler ve büyükler aynı sahnelere birlikte gülüp duygulanırken, komşuluk ruhu ve toplumsal birliktelik pekişiyor. Bu tarz etkinliklere önem veriyoruz ve hemşehrilerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Etkinlikte Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç ve İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Ramazan Şahin’in yanı sıra çok sayıda kurum müdürü ve vatandaş da yer aldı. Katılımın yüksek olduğu etkinlik, mahalle halkı arasında sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.