Koçarlı’da 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇU İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçları nedeniyle aranan bir şahıs, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Hedefteki şahıslara karşı etkili bir operasyon sergileyen jandarma, bugün başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

JANDARMA EKİPLERİ BU SUÇLA MÜCADELE EDİYOR

Elde edilen bilgilere göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu bağlamda; ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından aranan O.D. isimli şüpheli, yapılan fiziki takip sonucunda Koçarlı’da düzenlenen operasyonla göz altına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmada işlemleri tamamlanan O.D., daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanan O.D., cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılık devam ediyor.