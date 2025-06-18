Koçarlı’da Fıstık Çamı Yangını Kontrol Altında

AYDIN’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Yeniköy Mahallesi’ndeki fıstık çamlarının yer aldığı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

BÖLGEDEKİ MÜDAHALE

Alevleri fark eden vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.