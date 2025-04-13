Koçarlı’da Hırsızlık Olayı Yaşandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi’ne giren 3 şüpheli, demir parmaklıkları kırarak çeşitli araç ve gereç çalarak gözaltına alındı. Olay, Cincin Mahallesi’nde birkaç gün önce gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aile Sağlığı Merkezi’nin demir parmaklıklarını kıran şüpheli kişiler, içeri girerek otoskop, dijital ısıölçer, baskül, kahve makinesi ve eldiven gibi materyalleri çaldı.

HIZLI MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla derhal harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda M.C.S. isimli şahıs da dahil olmak üzere 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiklerini belirleyerek yakaladı. Çalınan malzemeler, Cincin Mahallesi’nde bir atıl durumda bulunarak, Aile Sağlığı Merkezi personeline teslim edildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli sürecin sürdüğü bilgisine ulaşılırken, olayla ilgili daha fazla soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayın sonuçları, güvenlik güçlerinin yaptığı detaylı çalışmalarla yakından takip ediliyor.