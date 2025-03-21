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Koçarlı’da Sulama Projesinde Boru Montajı Sürüyor

KOÇARLI’DA SULAMA PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yürütülen projelerde devasa boruların montajı kesintisiz olarak devam ediyor. Aydın, önemli bir tarım kenti olarak tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarını sürdürmekte. Bu kapsamda, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde inşasına başlanan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması projesinin 2. kısım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

DEVASA BORULARIN MONTAJI SÜRÜYOR

Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. kısım çalışmaları, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasına yönelik olarak devasa boruların montajı ile ilerliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koçarlı Bağarası Ovası’nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan ‘Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım’ inşaatında devasa boruların montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir” denildi.

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