Koçarlı-Denizli Yolu Üzerinde Denetim Yapıldı

JANDARMA DRONE DESTEKLİ DENETİM YAPTI

Koçarlı- Söke yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetimlerinde, toplamda 63 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Trafik ekipleri, Koçarlı-Söke yolunda havadan denetim gerçekleştirdi.

DENETİMDE ÖNE ÇIKAN İHLALLER

Havadan yapılan denetimlerde, sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve hız kurallarına uymama gibi ihlallere dikkat edildi. Bu ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Uygulama sırasında 195 araç ve 210 şahıs kontrol edilmesiyle birlikte, kuralları ihlal eden 63 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca toplamda 18 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.