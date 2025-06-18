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Koçarlı Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE ZAMAN

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde başladı.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine, bölgeye 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, havadan ve karadan yaklaşık 30 dakika süren bir müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

ZARAR GÖREN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Yangın sonucu 2 hektarlık bir alan zarar gördü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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