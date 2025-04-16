Kocası Emrah Akpınar, Emine’yi Öldürdü

EMRAH AKPINAR’IN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı’nda Emine Akpınar’ı (36) öldüren boşanma aşamasındaki eşi Emrah Akpınar’ın (38) yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheli Emrah Akpınar’ın daha önce, 2016 yılının ağustos ayında tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. İdris Akpınar’ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, “Yakın akrabayı öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar’ın, olayın tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezası 16 yıl 8 aya indirildi ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktı.

EMİNE AKPINAR’A UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRILDI

Emine Akpınar’ın, 15 Şubat’ta Emrah Akpınar’a karşı bir uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasındaki eşi Emrah Akpınar, geçen gece Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı’nda karşılaştı. Emrah Akpınar, burada karısını öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Şu an için Emrah Akpınar’ın yakalanması için gerekli tüm adımlar atılıyor.