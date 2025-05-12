Kocasinan Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Başkan Sizi Dinliyor” programı çerçevesinde Mithatpaşa Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda vatandaşların taleplerini dinleyen Çolakbayrakdar, temizlik gibi acil yapılması gereken konular için ilgili müdürlükleri arayıp çözüme kavuşturdu.

HEMŞEHRİLERİN TALEPLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Çolakbayrakdar, Kayseri’nin en büyük merkez ilçesi olduklarını söyledi. Yaklaşık 410 bin nüfusa sahip ilçede yaşayan hemşehrilerinin isteklerini öğrenmek için her daim onların yanında olduklarını belirtti. “Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak” diye ekledi. Çolakbayrakdar, “Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz” ifadeleriyle vatandaşların memnuniyetinin önemine değindi.