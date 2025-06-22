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Kocasinan Belediye Başkanı Turnuva Düzenledi

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’IN SATRANÇ TURNUVASI KATILIMI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 Aile Yılı çerçevesinde aile bağlarını güçlendirmek için organize edilen baba-oğul satranç turnuvasına katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği işbirliği ile Kocasinan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi.

AİLE YILINA VURGU

Turnuvada katılımcılara başarılar dileyen Çolakbayrakdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmesi bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Aile, toplumun temeli ve güçlü bir yarının inşasında en önemli unsurdur.” şeklinde konuştu. Başkan, Kocasinan ailesinin her zaman yanında olacağını ve ailelerin güçlenmesi için tüm gücüyle çalışacaklarını belirterek, “Çocuklarımızla ailelerimizi buluşturduğumuz bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız.” ifadelerini kullandı.

TURNUVANIN SONUCU VE ÖDÜLLER

Çolakbayrakdar, 2025 Aile Yılı kapsamında satrancı aileyle buluşturmanın önemine değindi. Turnuva, dereceye giren ailelere ödüllerin takdim edilmesiyle sonlandı.

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