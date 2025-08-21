Kocasinan Belediyesine Ait Araçlar Yandı

YANGIN OLAYI KOCASİNASAN BELEDİYESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kayseri şehrinde, Kocasinan Belediyesine ait 7 temizlik aracı alevlere teslim oldu. Olay, Erkilet Bulvarı üzerindeki Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği’nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, yangın bölgesine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait TOMA’ların da destek verdiği çok sayıda ekip, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

ZARAR GÖREN ARAÇLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yangın sonucunda, belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 araç ve bir minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.