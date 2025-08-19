Haberler

Kocasinan Biçerdöver Fiyatı 500 TL

ARAŞTIRMAYA DAYANAN BİÇERDÖVER FİYATI AÇIKLANDI

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçeye bağlı tüm mahallelerde çerezlik ayçiçeği için biçerdöver fiyatının 500 TL olduğunu duyurdu. Başkan Güneş, yaptığı açıklamada, “31 Temmuz’da yapılan toplantı neticesinde Kocasinan ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde çerezlik ayçiçeği için dekara biçerdöver fiyatı 500 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

MAHALLELERDE UYGULANACAK FİYAT BELİRLENDİ

Bu açıklama, çiftçilerin çerezlik ayçiçeği üretimi için biçerdöver hizmetlerinin maliyetini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Kocasinan Ziraat Odası, çiftçilere piyasa koşulları hakkında bilgi verme ve destek sağlama amacıyla bu tür toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerini daha verimli yürütmeleri ve maliyetlerini düşürmeleri için bu bilgiler önem taşıyor.

