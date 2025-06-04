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Kocasinan, Çevre Günü Mesajı Yayınladı

DOĞA VE YARINLAR İÇİN PLANLAMALAR

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, belediyecilik hizmetlerinde sadece bugünün değil, yarınların da önemsendiğini ifade etti. Çolakbayrakdar, mutlu yarınların sağlıklı çocukların yetişmesine bağlı olduğuna dikkat çekti.

PARK PROJELERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni parklar oluşturmanın yanı sıra mevcut parkların bakımını yapıp yenilemeye devam ettiklerini belirtti. “Parklarda çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsin diye kamelyalar oluşturuyoruz” dedi. Her yıl hedefledikleri 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturduklarını ekleyen Çolakbayrakdar, doğayı güzelleştirmek adına mevsimsel hava şartlarına uygun çeşitli çiçeklerle süslemeye özen gösterdiklerini ifade etti.

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