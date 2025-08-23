Kocasinan’da 68 Yaşında Prostat Kanseri

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 68 yaşındaki prostat kanseri olan kişi, eşi tarafından yatak odasında ölü bulundu.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

Elde edilen bilgilere göre, Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi’nde yaşayan S.C. (68), eşi tarafından marketten dönerken yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Sağlık ekipleri, S.C.’nin vefat ettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, S.C.’nin cenazesi, otopsi gerçekleştirilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.