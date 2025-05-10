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Kocasinan’da Ağaç Dalı Düşmesi

KIRILAN AĞAÇ DALI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, rüzgarın etkisiyle bir ağacın dalı kırılarak park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Alınan bilgilere göre, olay Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta gerçekleşti.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİ

Kısa süreli şiddetli rüzgar, bir ağacın dalının kırılmasına neden oldu. Kırılan dal, park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Olay sonucu, düşen dal otomobillerden birinin camını kırarak maddi zarara yol açtı.

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