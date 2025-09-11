Kocasinan’da Alacak Verecek Kavgası Yaşandı

ALACAK-VERCEK MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGADA KİŞİ YARALANDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden yaşanan bir kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’ndeki Mevsim Caddesi’nde yer alan parkta, E.E.Ü. ile S.İ. arasında bir tartışma başladı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YARALANMA

Tartışma hızla büyürken, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.’ye saldırdı. E.E.Ü., bacağına aldığı bıçakla yaralanırken, olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri de E.E.Ü.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

ŞAHISLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan S.İ. ve yanında bulunan iki şahıs, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Parkta meydana gelen bu olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler incelenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı.