Kocasinan’da Alkollü Sürücü Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEKİ HAREKETLER

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alkollü sürücü, tramvay yoluna girdikten sonra olay yerini terk etti. İlk başta kayıplara karışan sürücü, daha sonra geri dönmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikali sağlandı.

ALKOL TESTİ VE CEZALAR

Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı’nda gerçekleşen olayda, S.Ç. yönetimindeki 38 AGG 066 plakalı araçla tramvay yoluna girdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde S.Ç.’nin 1.40 promil alkollü olduğunu belirledi. S.Ç.’ye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. S.Ç. ifadesinin alınması amacıyla karakola götürüldü.