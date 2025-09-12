Haberler

Kocasinan’da Araç Çukurda Kaldı

Olayın Meydana Gelişi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken başına saçmalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda gerçekleşti. Y.Y. isimli sürücü, 16 AHK 644 plakalı panelvan aracıyla geri manevra yaparken çukura düştü. Aracını çıkarmaya çalıştığı sırada, uzaktan ateş açılması sonucu başına saçma isabet etti.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay sonrası Y.Y.’nin durumu hakkında ihbarda bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, Y.Y.’nin başındaki kanamayı durdurmak için müdahale etmek istedi ancak Y.Y. tedavi olmayı reddetti. Ayrıca, saçmalar araca da isabet ederken, polis olay yerinde inceleme yaparak ateş açan şahsı tespit etmek için soruşturma başlattı.

Yaralının Olay Anına İlişkin Açıklamaları

Olay anını anlatan Y.Y. ise, “Manevra yapmak için geri geri geldiğim sırada lastik çukura düştü ve kuma saplandı. Aracı çıkarmaya çalıştım, telefonumu aldım ve sonra bir tüfek sesi duydum. Kafamdaki kanı görünce korkup saklandım. Tüfek uzaktan ateşlendi ve saçmalar araca ve bana isabet etti,” şeklinde konuştu. Bu olay, hem yaralının hem de çevredeki vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

