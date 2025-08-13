Kocasinan’da Araç Kazası Oldu

KONTROLSÜZ YOLA ÇIKAN ARAÇ KAZA YAPTI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kontrolsüz şekilde yola çıkan bir araç başka bir araca çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıyan anlar ile dikkat çekti.

KAZA ANINDA SAKİNLEŞTİRİCİ SÖZLER

Edinilen bilgilere göre, kaza Erkilet Yukarı Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araç, önüne aniden çıkan bir başka araca çarparak kazaya sebep oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, sürücünün panik anları araç içi kameraya kaydedildi. Araçtaki kadının, kazanın hemen ardından sürücüye “Tamam, bağırıp çağırma” diyerek sakinleşmesi gerektiğini hatırlattığı anlar kamerada belirlendi.