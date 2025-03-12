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Kocasinan’da Baygın Bulunan Kişi Öldü

KAYSERİ’DE OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, polis ekipleri tarafından baygın halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Elde edilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye atan polisler, boş bir alanda park etmiş bir araç tespit etti. Araçtan şüphelenen polis ekipleri, çevredeki ağaçların arasında R.Ç., A.B, E.B. ve A.Ş. isimli kişilerle karşılaştı.

Ekipler, baygın durumdaki A.Ş.’nin (33) uyanmaması nedeniyle hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalelerde A.Ş.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.Ş.’nin cenazesi, detaylı bir inceleme yapılmak üzere morga götürülürken, yanındaki üç kişi de gözaltına alındı ve emniyete işlemleri için taşındı. Durumla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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