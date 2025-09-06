Kocasinan’da Bıçaklama Olayı Meydana Geldi

OLAYIN YERİ VE TARTIŞMA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı bireyi baldırından ve kalçasından üç defa bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan şahıs, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak’ta meydana gelen olayda; P.K ile E.T arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma başladı.

TEDAVİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Tartışma büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü; bu esnada E.K. baldır ve kalça bölgelerinden üç kez bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri E.K.’ya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

PK. İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan P.K.’yı yakalamak için çalışmalara başladı. Olayla ilgili olarak da detaylı bir soruşturma başlatıldı.