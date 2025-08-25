Haberler

Kocasinan’da Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralıydı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan bir kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, U.A. Manisa’dan Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’taki apartman bulunan eski eşi H.C.’nin yanına geldi. Eski eşler arasında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma başlamasıyla birlikte, H.C. bıçakla yaralandı.

Kadın Destek Uygulaması ile Yardım Talebi

Yaralanan H.C., Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan Şüpheli İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olay sonrası, U.A. isimli şahsın kaçtığı bilgisi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve nasıl geliştiği üzerine araştırmalar devam ediyor.

