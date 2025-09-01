Haberler

Kocasinan’da, Bıçaklanan Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERCİKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bir tartışma sonucunda bir taksi şoförü ağır yaralandı. Olay, Doğu Terminali Kümeevleri bölgesinde meydana geldi. M.D. ve H.Ş. arasındaki bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma giderek büyüdü.

KAVGANIN SONUCU

Tartışma sırasında H.Ş., yanında taşıdığı bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan M.D., yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. M.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

M.D.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak, polisin şüpheli H.Ş.’yi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Bu olay, toplumda endişe yaratan bir durum olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

