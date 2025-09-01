Kocasinan’da Bıçaklı Kavga Oldu

KAVGA SONRASI AĞIR YARALANMA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir taksi şoförü ağır yaralandı. Alınan bilgiler ışığında, Argıncık Mahallesi’nde ticari taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma alevlenince H.Ş, elindeki bıçakla M.D’yi yaraladı.

Olay yerine gelenlerden Muhammed Çoban, gazetecilere durumu açıkladı. Yaralı M.D’yi tanıdıklarını ifade eden Çoban, “Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü.” diye konuştu.

POLİSİN ÇALIŞMA BAŞLATMASI

Olayın ardından polis, şüpheli H.Ş’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı M.D’nin durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.