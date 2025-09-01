Haberler

Kocasinan’da Bıçaklı Kavga Oldu

KAVGA SONRASI AĞIR YARALANMA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir taksi şoförü ağır yaralandı. Alınan bilgiler ışığında, Argıncık Mahallesi’nde ticari taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma alevlenince H.Ş, elindeki bıçakla M.D’yi yaraladı.

Olay yerine gelenlerden Muhammed Çoban, gazetecilere durumu açıkladı. Yaralı M.D’yi tanıdıklarını ifade eden Çoban, “Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü.” diye konuştu.

POLİSİN ÇALIŞMA BAŞLATMASI

Olayın ardından polis, şüpheli H.Ş’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı M.D’nin durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

