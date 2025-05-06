Kocasinan’da Domates Fidesi Dağıtımı Yoğun

KAYSERİ’DE DOMATES FİDESİ DAĞITIMINA YOĞUN İLGİ

Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği 550 bin kök domates fidesi dağıtımında, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Etkinlik, Mimarsinan Parkı’nda gerçekleştirildi ve yaklaşık 4 bin kişi, fideleri almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

DUYARLILIK VE AMAC

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapılmaktadır” dedi.

VATANDAŞLARDAN GÖRÜŞLER

Sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için sıraya giren Mehmet Aşık, “Sabah namazından sonra buraya gelerek bekliyorum. İncesu’da bahçeme dikeceğim. Daha önceki yıllarda da almıştım. Domatesler çok güzel ama bu sene az oldu. Her sene yapıyorlar, memnun oluyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Başka bir vatandaş olan Mehmet Sinanoğlu ise, “Saat 06.00’da geldik. Domatesler güzel, fena değil. Sabah namazından beri bekliyoruz” dedi. İlk defa domates fidesi almaya geldiğini belirten Muteber Ekici, “İlk defa alıyoruz. Sabah 05.30’da ablamla geldik. Domatesler çok güzel. Ben memnunum” ifadelerini kullandı.