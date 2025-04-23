Kocasinan’da Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

KADIN CAM SİLERKEN DÜŞTÜ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, cam silerken 4. kat penceresinden düşerek ciddi şekilde yaralanan bir kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak’taki 11 katlı apartmanın 4. katında camları silmekte olan Nirgül Köstelekoğlu (58), aniden zemine düştü. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Köstelekoğlu, burada hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Köstelekoğlu’nun cenaze töreninin Orgeneral Hulusi Akar Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Daha önce de belirtilen gibi, kadın cam silerken pencereden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olay, mahallede büyük üzüntü ile karşılandı.