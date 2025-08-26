Kocasinan’da Eski Eşi Bıçakladı

ESKİ EŞİNE SALDIRDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşine 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan bir kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Mimarsinan Mahallesi’ndeki bir binanın zemin katındaki daireden KADES ihbarı yapıldı. Bu ihbar üzerine polis ekipleri hızlıca olay yerine gitti. Ekipler, yerde hareketsiz yatan H.C.’yi bıçaklanmış halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri de adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.C.’ye olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise U.A., suç aleti bıçakla birlikte henüz 24 saat dolmadan yakalandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Zanlı U.A., sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.