Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir olayda, su içmek amacıyla bir işyerine giren genç, tabancayla vurularak yaralandı. Olay, Yeni Sanayi 6127 sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki M.E.Ş., komşu işyerine su almak için gittiğinde, burada bulunan 53 yaşındaki T.T. ile aralarında bir tartışma başladı.

TARTIŞMANIN SONUCU

Tartışmanın büyümesi sonucu, T.T. yanında bulunan tabancayı çıkarmış ve M.E.Ş.’ye ateş etmiş. Olayın sonrasında hemen durum ilgili birimlere bildirildi. Gelen ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralı M.E.Ş.’yi ambulansla hastaneye ulaştırdı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaçan şüpheli T.T.’nin yakalanması adına gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma açıldığı bildirildi.