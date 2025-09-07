Kocasinan’da Hurdacı Yangını Söndürüldü

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdacıda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şeker Mahallesi Tersane Sokak’ta bulunan hurdacıdan henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışma ile yangını söndürüyor. Ancak yangın, işletmede maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilebilmesi için araştırmalar devam ediyor.