Kocasinan’da Hurdacı Yangını Söndürüldü

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdacıda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şeker Mahallesi Tersane Sokak’ta bulunan hurdacıdan henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışma ile yangını söndürüyor. Ancak yangın, işletmede maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilebilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

