Haberler

Kocasinan’da İki Araç Çarpıştı, Üç Ölü

KAZANIN SEBEPLERİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olay, Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda gerçekleşti. 16 GV 505 plakalı araç, 14 BB 314 plakalı otomobili çarptıktan sonra refüje uçtu.

Kaza sonrasında sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sırasında D.E. (48) ve E.E.E. (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, D.D. adlı yaralı ile ismi henüz belirlenemeyen bir birey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen D.D., yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. D.D.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürsel Tekin, Girişleri Kısıtladı. Emniyet Listesi, Kriz Yaratıyor. Murat Emir, Cevap Verdi. Ferhat İşçimen, Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in oluşturduğu "izin listesi" tartışmalara yol açtı. Bina sorumlusunun listeyi hazırlamadığı ve geçici düzenlemeler için çalıştıkları belirtildi.
Haberler

Genç Oyuncu Dönüş İçin Bekliyor

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlık geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.