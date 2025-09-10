Kocasinan’da İki Araç Çarpıştı, Üç Ölü

KAZANIN SEBEPLERİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olay, Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda gerçekleşti. 16 GV 505 plakalı araç, 14 BB 314 plakalı otomobili çarptıktan sonra refüje uçtu.

Kaza sonrasında sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sırasında D.E. (48) ve E.E.E. (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, D.D. adlı yaralı ile ismi henüz belirlenemeyen bir birey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen D.D., yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. D.D.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.