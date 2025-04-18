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Kocasinan’da İş Yeri Kurşunlandı, Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşen bu olayda, husumetlisi olduğu belirtilen bir birey, rakibinin bulunduğu iş yerini kurşunlayarak kaçtı.

YARALANAN KİŞİ VE MÜDAHALE

Olay anında iş yerinde bulunan R.T., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

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