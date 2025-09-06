Kocasinan’da Kaza Yapan Sürücü Yüzünü Yıkadı

KAZA ANINDA YAN YATAN ARAÇ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kaza yaşandı. Ara sokakta meydana gelen olayda otomobiliyle seyir eden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını yan yatırdı. Kazanın ardından otomobilden tek başına çıkan sürücü, iddialara göre yüzünü yıkamaya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Olayın gerçekleştiği Yunus Emre Mahallesi Çalışır Sokak’ta, sürücü T.M. kimseyi bulamayan ekiplerin gelmesinin ardından bir süre sonra geri döndü. T.M., kazadan yara almadan kurtulduğunu ve yüzünü yıkamaya gittiğini belirtti. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

CEZAİ İŞLEM VE ARAÇTAKİ DÜZENLEMELER

Alkol testi sonucunda etkili olan T.M.’nin sürücü ehliyetine el konulurken, gerekli cezai işlem de uygulandı. Ayrıca, yan yatan otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisi edinildi.