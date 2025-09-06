Haberler

Kocasinan’da Kaza Yapan Sürücü Yüzünü Yıkadı

KAZA ANINDA YAN YATAN ARAÇ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kaza yaşandı. Ara sokakta meydana gelen olayda otomobiliyle seyir eden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını yan yatırdı. Kazanın ardından otomobilden tek başına çıkan sürücü, iddialara göre yüzünü yıkamaya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Olayın gerçekleştiği Yunus Emre Mahallesi Çalışır Sokak’ta, sürücü T.M. kimseyi bulamayan ekiplerin gelmesinin ardından bir süre sonra geri döndü. T.M., kazadan yara almadan kurtulduğunu ve yüzünü yıkamaya gittiğini belirtti. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

CEZAİ İŞLEM VE ARAÇTAKİ DÜZENLEMELER

Alkol testi sonucunda etkili olan T.M.’nin sürücü ehliyetine el konulurken, gerekli cezai işlem de uygulandı. Ayrıca, yan yatan otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Melikgazi’de Alkollü Sürücü Takla Attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü bir sürücünün trafik ışığında bekleyen araca çarpması sonucu takla atan araçta yaralanan olmazken, sürücüye ceza kesildi ve ehliyeti alındı.
Haberler

Kocasinan’da Bıçaklama Olayı Meydana Geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bireyin tartışma sonucunda bıçaklanması sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme süreci devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.