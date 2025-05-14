Haberler

Kocasinan’da Minareden İntihar Teşebbüsü

MINAREYE ÇIKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi’nde, bunalıma girdiği öne sürülen H.Ş. (40), Mimarsinan Kuloğlu Camii’nin minaresine çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, minarenin altına güvenlik amacıyla yatak açtı. Bu esnada polis ekipleri, hayatına son verme teşebbüsünde bulunan H.Ş.’yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

H.Ş. MINAREDEN İNDİRİLDİ

Yapılan ikna çalışmaları sonuç verdi ve H.Ş. minareden inerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hindistan’da Sahte İçki Ölümleri Oldu

Pencap, Hindistan'da sahte içki yüzünden 21 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı ve soruşturma açıldı.
Haberler

Libya’da Eğitim Ara Verildi Açıklandı

Libya'nın Eğitim Bakanlığı, Trablus'taki çatışmalar nedeniyle eğitime yeniden ara verildiğini açıkladı. Güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime ara verilmesiyle yaralı sayısında artış yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.