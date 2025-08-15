Kocasinan’da Motosiklet-Otomobil Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobil refüje çıkmasına rağmen, üç kişi yaralandı. Olay, Mevlana Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. yönetimindeki 29 AU 142 plakalı otomobil, E.D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet 50 metre ileri savrulurken, otomobil ise refüje çıktı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemleri alarak, yolun bazı bölümlerini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki sürücü ile motosiklette bulunan M.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla hastaneye ulaştırdı.

İNCELENMELER VE KALDIRMA İŞLEMLERİ

Yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımıyla alandan kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.