Kocasinan’da Öğrencilere Afet Eğitimi Devam Ediyor

OKULLARDA EĞİTİM PROGRAMI SÜRÜYOR

Kocasinan Belediyesinin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik “Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi” uygulamalarını yürütüyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, bu eğitimlerin amacı öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak, doğru davranışları öğrenmelerini temin etmek ve olası acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmelerine yardımcı olmaktır.

EĞİTİMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bu konuda görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı sadece yatırımlarıyla değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Eğitimlerin önemli olduğu konusunda şu şekilde ifade etti: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi afetler konusunda bilinçlendirmek, onların hayatlarını korumanın en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, okullarımızda başlattığımız eğitimlerle öğrencilerimize deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor, pratik bilgiler sunuyoruz.” Çolakbayrakdar, bu eğitimlerin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildiğini de vurguladı.

TÜM OKULLARDA PLANLI EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, bu eğitimin ilçedeki tüm okullarda planlı bir şekilde devam edeceği ve her bir öğrencinin afet farkındalığı kazanmasının sağlanacağı bilgisi paylaşıldı. Bu sayede afet durumlarına karşı daha bilinçli ve hazır bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.