Kocasinan’da Oto-Kamyonet Çarpıştı

KAZADA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Aldığı bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi’ndeki Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 06 AZ 940 plakalı otomobil ile 38 PP 553 plakalı kamyonet çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUMUNUN BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kişinin ilk müdahalesini yaparken, kazada yer alan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.