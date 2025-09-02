Kocasinan’da Otomobil Tramvay Yoluna Uçtu

OTOMOBİLİN TRAMVAY YOLUNA UÇMASI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, tramvay yoluna düştü. Bu olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı’nda bir trafik kazası meydana geldi. M.N.D. kontrolündeki 51 AEE 562 plakalı otomobil, önce 38 GH 360 plakalı başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek tramvay direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza alanını kapattı. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan R.G. ile sürücü M.N.D.’ye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.G., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan R.G., burada yaşamını yitirdi. Sürücü M.N.D.’nin tedavisi ise Kayseri Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

KAZADA HASAR GÖREN TRAMVAY HATTINDA ONARIM YAPILDI

Olayın ardından hurdaya dönen otomobil, bir çekici ile kaldırıldı. Kazadan etkilenen tramvay elektrik telleri ise yetkililer tarafından onarıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süreliğine ara verildi. İlgili makamlar, kazayla ilgili incelemelere başladı.