Kocasinan’da Parkta Darp, Bıçaklama

OLAYDAKİ TARTIŞMA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir parkta, oturan bir şahıs, söz konusu ortamda yüksek sesle konuşan 6 kişilik bir grup tarafından darp edilip bıçaklanma olayı yaşandı. Erciyesevler Mahallesi’ndeki İğde Parkı’nda meydana gelen olayda, H.B.Y. ile grup arasındaki tartışma, ses düzeyine dikkat çekilmesiyle başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Tartışmanın ilerlemesiyle H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından önce darp edildi, ardından bıçaklandı. Olayın ardından durumu haber alan sağlık ve polis ekipleri, hızla bölgeye intikal etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olayın ardından kaçan 6 kişilik grubun yakalanması için emniyet güçleri araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.