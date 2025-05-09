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Kocasinan’da Polis Ekiplerine Mukavemet

KAYSERİ’DE POLİSE MUKAVMET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Kayseri’de Kocasinan ilçesinde, ihbara giden polis ekiplerine karşı çıkan bir kişi gözaltına alındı. Olay, Boztepe Mahallesi Altan Caddesi’nde yaşandı. Ekipler, bir ihbarı değerlendirmek amacıyla belirtilen adrese ulaşınca, burada yaşayan bir şahıs polislere mukavemet etti.

OLAYA MÜDAHALE EDEN POLİS EKİBİ BÜYÜK DEMEKTE

Mukavemet eden şahıs, sivil polis aracına zarar vererek olayın daha da büyümesine neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipler, araca zarar veren şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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