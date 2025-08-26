Kocasinan’da Quit Atlayan Alkollü İkna Edildi

INTİHAR TEŞEBBÜSÜ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde köprüden atlayarak intihar etmeye çalışan alkollü bireyi polis ikna etti. Olayın ayrıntılarına göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde gerçekleşti. M.K., köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine hızlıca bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İKNA ÇABALARI

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de M.K.’nın bulunduğu yere şişme yatak kurdu. Uzun uğraşlar sonrası polis ekipleri, M.K.’nı atlamaktan vazgeçirmeyi başardı ve güvenli bir alana çekti. M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.