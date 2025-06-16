Kocasinan’da Silahla Vurulan Ş.A. Yaralandı

AGIR YARALANMA OLAYI YAŞANDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Ş.A. ağır yaralandı. Olay, Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak’taki müstakil evin bahçesinde, Ş.A. ile tartıştığı bir kişi arasında gerçekleşti. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Ş.A.’nın durumu kritik.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye yoğun şekilde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise Ş.A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan incelemelerde Ş.A’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Olayın ardından, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak amacıyla güvenlik güçleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.