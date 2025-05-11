Kocasinan’da Tabanca Gösteren Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sonrasında bir şahsın tabanca göstermesi olayı sonucunda, söz konusu kişi polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Erkilet bulvarında bir bireyin diğerine tabanca gösterdiği ihbarı üzerine polis derhal harekete geçti.

POLİS ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin Ö.V. olduğu belirlenerek, kurusıkı tabancasıyla birlikte yakalandı. Ö.V. hakkında 11 bin 977 TL idari yaptırım para cezası uygulanırken, gerekli adli işlemler de başlatıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükununun sağlanması için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek” ifadelerine yer verildi.