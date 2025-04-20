Kocasinan’da Tabancayla Vurulan Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, alışveriş sırasında husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Bağdat caddesi üzerinde meydana geldi.
YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ
Edinilen bilgilere göre, pastaneye alışveriş için giren R.T., husumetlisi G.A. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Saldırıdan sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan R.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.T.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI
Olayın ardından kaçan şüpheli G.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nin Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette gerekli işlemler tamamlanan G.A., adliyeye sevk edildi.