Kocasinan’da Tabancayla Vurulan Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, alışveriş sırasında husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Bağdat caddesi üzerinde meydana geldi.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, pastaneye alışveriş için giren R.T., husumetlisi G.A. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Saldırıdan sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan R.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.T.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın ardından kaçan şüpheli G.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nin Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette gerekli işlemler tamamlanan G.A., adliyeye sevk edildi.