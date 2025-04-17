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Kocasinan’da Tartışma, Silahlı Saldırı

NE OLMUŞTU?

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, aralarında önceden husumet bulunan bir şahsı, binanın bahçesinde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak’ta meydana geldi. E.S. ile T.Ç. (48) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.S., yanında bulunan tabancayla T.Ç.’ye ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan T.Ç.’yi ambulansla hastaneye götürdü.

KAÇAN ŞAHIS İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olayın ardından kaçan E.S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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