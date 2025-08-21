Haberler

Kocasinan’da Temizlik Aracı Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Kayseri’de, Kocasinan Belediyesi’ne ait temizlik şefliğinde bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 7 mobil temizleme aracı tamamen yanarken, 1 cami temizleme minibüsü de hasar gördü. Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerindeki temizlik şefliği önünde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, temizlik şefliğinin otoparkını etkisi altına aldı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızla çalışmalara başladı. Ancak alevler, park halinde bulunan araçlara da sıçradı. Bunun sonucunda 8 araçtan 7’si mobil temizleme aracı tamamen küle dönerken, 1 cami temizleme minibüsü ciddi hasar aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Ayrıca, yangına ilk müdahaleyi İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA ekiplerinin yaptığı kaydedildi. Olayın detayları ve sebebi, yapılan çalışmalar sonucunda açıklığa kavuşturulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Haberler

Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.