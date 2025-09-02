Haberler

Kocasinan’da Tütün Ele Geçirildi

KAYSERİ’DE YAPILAN OPERASYONDU

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı’nın birlikte gerçekleştirdiği bu çalışma, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Kocasinan ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapılan operasyon sırasında; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaronun yanı sıra 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 kişi olan T.B. ve T.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam etmekte.

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

