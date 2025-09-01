Kocasinan’da Yabancı Bıçaklandı, Ağır Yaralı

YABANCI UYRUKLU KİŞİ BİÇAKLANDI

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde bir yabancı uyruklu birey bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi’ndeki Fark Sokak’ta yerde hareketsiz yatan bir şahıs fark edildi. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi durumu hızlı bir şekilde yetkililere iletti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu ve bıçakla yaralandığını tespit etti. Yaralı kişi hemen Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi ve sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis, bu olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.