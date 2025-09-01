Haberler

Kocasinan’da Yabancı Uyruklu Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokakta bıçaklanan yabancı uyruklu bir şahıs ağır yaralı olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta meydana gelen olayda, A.H. isimli yabancı uyruklu şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından bıçaklama sonucu ağır şekilde yaralanmış olarak ortaya çıkarıldı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Aldıkları ihbar doğrultusunda bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri A.H.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. A.H. şu an tedavi altında bulunuyor.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olayın ardından, polis ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

