Kocasinan’da Yangın Olayı Gerçekleşti

OCAKTAKİ KÖZDEN YANGIN ÇIKTI
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde ocaktan kaynaklanan yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sanayi Mahallesi 6009. Sokak’ta bulunan iş yerinde okutulan közün alevlenmesi sonucu yangın ortaya çıktı.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Yangın olayına yanıt vermek amacıyla hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak soğutma çalışmaları başlattı.
HASAR GÖREN TEZGAH
Yangın sonucunda iş yerinde bulunan tezgahın hasar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili detayların inceleme altına alındığı bildiriliyor.